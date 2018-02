6 Nazioni: Irlanda-Italia 56-19

ROMA, 10 FEB - Ancora un duro ko per l'Italrugby nel 6 Nazioni. Gli azzurri hanno perso 56-19 (28-0) a Dublino contro l'Irlanda in una partita della seconda giornata. Per l'Italia è la 14/a sconfitta consecutiva nel torneo, record eguagliato della peggior serie di sempre nel 6 Nazioni. La squadra di O'Shea ha comunque segnato 3 mete, subendone però 8 dagli irlandesi.