Tennis: Fed Cup, Italia-Spagna 1-1

CHIETI, 10 FEB - Italia e Spagna sono in parità, sull'1-1, a Chieti al termine della prima giornata nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018. Nel singolare di apertura, sulla terra rossa indoor del PalaTricalle 'Sandro Leombroni', Carla Suarez Navarro ha superato per 6-2 6-3 , in poco meno di un'ora e 10 minuti, l'azzurra Jasmine Paolini. Poi ci ha pensato Sara Errani a riportare in equilibrio il confronto, rifilando un doppio 6-1 in appena un'ora e un minuto, a Lara Arruabarrena. Domani, a partire dalle ore 14, la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Errani e Suarez Navarro, a seguire quella tra le numero due, Paolini e Arruabarrena. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra Deborah Chiesa-Elisabetta Cocciaretto e quella ospite Georgina Garcia Perez-Maria Josè Martinez Sanchez.