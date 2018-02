Giochi: Cio, 2500 controlli antidoping

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - Durante i Giochi Olimpici di Pyeongchang verranno effettuati circa 2.500 controlli antidoping sugli atleti. Lo ha detto il direttore medico del Cio, Richard Budgett. "I controlli -ha aggiunto- saranno circa 1.900 sulle urine e gli altri sul sangue. E' importante fare questi esami durante i Giochi ma è più importante avere un piano su tutto l'anno. I campioni sono conservati per 10 anni e possono essere riesaminati in qualsiasi momento se subentrano dubbi su un atleta. Dopo Pechino e Londra -ha proseguito Budgett- il sistema è stato affinato ed è più efficace. Per quanto riguarda il problema dei flaconi, sono stati sostituiti 4.000 kit, questi sono più difficili da manipolare, e sono state adottate altre misure come la videosorveglianza nei laboratori e la verifica su tutto il viaggio dei campioni". Attenzione particolare sugli atleti russi? "Volevamo atleti russi integri - ha detto il medico - e abbiamo fatto controlli 'intelligenti' in base a sport e passato di ciascuno".