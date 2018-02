Giochi: Kostner felice

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 11 FEB - "Non ho mai dato per scontato di esserci a questi Giochi, ho dovuto lottare e per questo c'è tanta soddisfazione". Carolina Kostner non ha lacrime da trattenere stavolta, è sorridente e dice di essere "felice e grata" dopo aver esordito sui pattini nella prova individuale del team event del pattinaggio ai Giochi di PyeongChang. "Avere delle buonissime sensazioni, nel ritmo e nei salti - racconta la campionessa del ghiaccio - fa molto piacere e anche se la combinazione iniziale dei salti non era perfetta la prendo con ironia, sono qui e sono contenta. Orgogliosa di rappresentare il mio Paese".