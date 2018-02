Giochi: Moon "hockeiste siate fiere"

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - "Siate fiere, l'importante è che avete lottato e che avete dato tutto quello che potevate". E' quanto il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha detto alle giocatrici di hockey della squadra delle Coree unite dopo la sconfitta 8-0 con la Svizzera all'esordio del torneo dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. A riferirlo, in conferenza stampa al Main press centre, è stato il portavoce del Cio, Mark Adams: "Il presidente è sceso negli spogliatoi, è stato un momento forte per i Giochi. Così come è stato importante che per tutta la partita il presidente Moon e i vertici della delegazione nordcoreana (composta da Kim Yo-jong, giovane sorella del leader del Nord, e dall'anziano Kim Young-nam) abbiano parlato. Questo è un esempio dello spirito olimpico".