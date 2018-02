Giochi: russo, bronzo dedicato a esclusi

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - "Dedico questa medaglia a tutti i ragazzi che sono stati esclusi da questi Giochi in modo così duro e ingiusto. Questo bronzo è per voi". Così il russo Semen Elistratov, terzo nei 1.500 metri di short track, ha voluto rivolgere un pensiero ai connazionali che non stati ammessi alle Olimpiadi di Pyeongchang a seguito dello scandalo doping. "Ho difficoltà a trattenere le lacrime - ha aggiunto - e sono incredibilmente felice di aver ottenuto questo risultato, nonostante tutte le circostanze relative allo sport russo". Sulle sue dichiarazioni il Cio - attraverso il portavoce Mark Adams - commenta: "Abbiamo un programma di controllo su quello che gli atleti fanno e dicono, a fine Giochi faremo un report e decideremo, per ora non diciamo nulla di più".