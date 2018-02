Giochi: bandiere Corea Nord negli stadi

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - C'è forte imbarazzo all'interno del Comitato olimpico internazionale per la presenza di bandiere nordocoreane sugli spalti dei siti dove si stanno svolgendo le gare dei Giochi olimpici di Pyeongchang. "La bandiera ufficiale - ha detto Mark Adams, portavoce del Cio, al Main press center - è quella che ha sfilato durante la cerimonia di inaugurazione, approvata dall'accordo del 23 gennaio a Losanna. Per tutte le altre situazioni esamineremo caso per caso. Non possiamo dire ora cosa faremo". "La bandiera della Nord Corea non dovrebbe essere sulle tribune - ha aggiunto Sunk Baik You (portavoce del comitato organizzatore dei Giochi) - e se qualcuno la porta e la sventola va contro le regole. A partire dalle cheerleaders. Non possiamo però vietare ai tifosi nordcoreani, o a quelli di qualsiasi altra nazione, di avere con sé i vessilli del proprio paese".