Nba, Gallinari show, ma Clippers battuti

ROMA, 11 FEB - Un grande Danilo Gallinari, tornato dopo un lungo stop per infortunio, non basta ai Los Angeles Clippers, usciti battuti dallo scontro con i Philadelphia 76ers (prossima squadra di Marco Belinelli, in uscita dagli Hawks), in quello che era uno degli incontri più attesi della notte Nba. L'azzurro ha firmato 22 punti, miglior marcatore dei suoi, ma alla fine hanno vinto i rivali con il punteggio 112-98, trascinati da uno strepitoso Embiid, per lui 29 punti e 16 rimbalzi. Nell'altra grande sfida della notte, i Golden State Warriors hanno avuto la meglio in casa del San Antonio, battuto 122-105. I campioni erano partiti male, ma dopo il primo quarto sono venuti fuori e per gli Spurs non c'è stato più niente da fare. Miglior marcatore Thompson, 27 punti. Nelle altre partite, da segnalare il largo successo dei Wizards sui Chicago Bulls 101-90, e quello dei Denver Nuggets su Phoenix per 123-113, ko casalingo invece per i Los Angeles Lakers messi sotto da Dallas 130-123.