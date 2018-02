Giochi: millennial Gerard primo oro Usa

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD) - Il primo oro Usa ai Giochi invernali di Pyeongchang arriva dallo snowboard, e porta i cinque cerchi nel futuro: a vincerlo e' infatti un 'millennial', il 17enne Red Gerard, il primo in assoluto dei Giochi invernali. Nato a Silverthorne, Colorado, il 29 giugno 2000, Gerard ha trionfato nella categoria slopestyle. "L'unica cosa che conta, per me, nello snowboard e' divertirsi", la prima frase di Gerard per un risultato storico.