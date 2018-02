Ausilio,con Spalletti come tutta l'Inter

MILANO, 11 FEB - ''Io sto sempre con il mio allenatore e lo è tutta l'Inter'': lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, a Premium Sport, poco prima del fischio d'inizio di Inter-Bologna. Il dirigente nerazzurro parla anche dell'assenza di Mauro Icardi, non convocato per infortunio: ''Sta meglio, se fosse stata l'ultima partita del campionato, magari decisiva, l'avrebbe giocata. Ma era meglio non rischiare. Da qui alla fine della stagione ci vedremo per il contratto: Mauro sa che siamo disposti, quando ci si vuole bene non c'è bisogno di fissare delle date''. Intanto, il club nerazzurro si è già mosso per i rinforzi estivi ed è vicinissima a Lautaro Martinez, attaccante del Racing. ''Dipende da tante cose - dice Ausilio - stiamo cercando di mettere delle basi importanti per il futuro e abbiamo parlato a lungo con questo ragazzo e con la sua società, vediamo cosa succederà''.