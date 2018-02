Nba: Belinelli sceglie Philadelphia

ROMA, 11 FEB - Marco Belinelli è un nuovo giocatore dei Philadelphia Sixers. Dopo aver rescisso con gli Atlanta Hawks, la guardia azzurra ha scelto la sua nuova destinazione fino al termine della stagione: stasera partirà per Philadelphia, dove domani sosterrà le visite mediche. Per il classe '86 si tratta dell'ennesima esperienza in Nba dopo Golden St. Warriors, Toronto Raptors, Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets e Atlanta Hawks.