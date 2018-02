Donadoni,braccio D'Ambrosio non aderente

ROMA, 11 FEB - "L'arbitraggio di Valeri? Non conta parlarne: una volta il braccio è troppo vicino e una volta è troppo lontano, tanto gli arbitri interpretano un po' a loro piacimento. Ma secondo me quello di D'Ambrosio non è un braccio attaccato al corpo. Allora facciamo che ogni volta che la palla tocca un braccio in area va fischiato il rigore, altrimenti ogni volta è l'interpretazione dell'arbitro a determinare l'esito". Così l'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, commenta una decisione dell'arbitro che, consultata la Var, ha negato un rigore alla sua squadra sul punteggio di 2-1. "Mi rammarica di più - ha aggiunto - la gestione dei cartellini: i nostri sono stati ammoniti e nella stessa situazione quelli dell'Inter sono stati un po' salvaguardati. Ma va bene così".