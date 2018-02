Membro Cio:Nobel Pace a team Corea unita

PYEONGHANG, 11 FEB - L'ex stella dell'hockey, Angela Ruggiero, oggi diventata un alto membro americano del CIO, lancia l'idea di candidare la squadra di hockey su ghiaccio femminile della Corea del Nord e della Corea del Sud al Nobel per la pace. E' la stessa Ruggiero, quattro volte campionessa mondiale e medaglia d'oro olimpica, a rilanciare la 'candidatura' sul suo profilo twitter, dopo averla proposta in un'intervista al sito della Reuters. "Mi piacerebbe che la squadra ottenesse il premio Nobel per la pace. Ho preso parte a 4 Olimpiadi: l'altra notte ho visto quale impatto può avere il potere dello sport nel mondo", ha spiegato la Ruggiero a proposito della storica partita che ha visto per la prima volta scendere in campo la squadra coreana mista Nord-Sud.