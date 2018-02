Golf: a Monterey impresa di Potter Jr.

ROMA, 12 FEB - Ha battuto il leader mondiale e l'ex numero uno, laureandosi campione. E' Ted Potter Jr. il vincitore dell'AT&T Pebble Beach Pro-Am di golf, torneo del PGA Tour che s'è disputato a Monterey, in California. Il 34enne di Ocala (Florida) è riuscito nell'impresa di sconfiggere star del calibro di Dustin Johnson e Jason Day, relegati entrambi al secondo posto insieme all'intramontabile Phil Mickelson e Chez Reavie. Davvero un colpo grosso per "The magic man" (questo il soprannome di Potter Jr), golfista mancino diventato professionista nel 2002. Che in California ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera sul massimo circuito americano chiudendo la gara in 270 (68 71 62 69, -17) colpi con tre lunghezze di vantaggio sugli inseguitori.