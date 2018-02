Luis Enrique tra Chelsea ed Arsenal

LONDRA, 12 FEB - Non sono il Chelsea, ma anche l'Arsenal, sta corteggiando l'ex Roma Luis Enrique che però ha rimandato a maggio la scelta della sua prossima squadra. Dopo il fortunato triennio sulla panchina del Barcellona Luis Enrique si è concesso un anno sabbatico. Neppure le insistenze di Roman Abramovich - quando l'esonero di Antonio Conte sembrava inevitabile - lo hanno convinto a tornare in panchina prima del previsto. Ma se il Chelsea continua a rimanere la destinazione più probabile, grazie ad un ricco contratto per le prossime due stagioni che il galiziano avrebbe già approvato, nelle ultime settimane si è fatto sotto anche l'Arsenal. Qualora fallisse la qualificazione alla prossima Champions League, dopo 22 anni Arsene Wenger potrebbe lasciare i Gunners, nonostante il suo contratto scada solo nel 2019. Enrique ha numerosi estimatori non solo in Inghilterra: secondo i media locali il Paris Saint Germain, dopo aver incassato il no di José Mourinho potrebbe ripiegare proprio sull'ex tecnico della Roma.