Giochi: Wierer, ho patito il freddo

PYEONGCHANG, 12 FEB - "Ho patito il freddo. Sono condizioni difficilissime per tutte, ma io l'ho sofferto particolarmente, in gara mi fa tutto male e ho i crampi. Non sono proprio sciolta". Dorothea Wierer spiega così il 15/o posto nella 10 km a inseguimento di biathlon alle Olimpiadi. "Sono partita che non ero riscaldata bene - ha aggiunto - e al primo poligono non sentivo più le dita. Non sentivo se stavo premendo il grilletto o no". C'è rimpianto ma anche voglia di riscatto nelle parole di Lisa Vittozzi, che era partita dalla 6/a posizione ed è finita 11/a: "Ho avuto un po' di sfortuna, all'ultimo poligono è arrivata una ventata e non riuscivo a tirare il colpo, continuavo a dondolare". "Alla fine è andata male - conclude - ma sono molto positiva. Continua la ricerca della gara perfetta, io non mi arrendo e ho ancora quattro gare". La terza italiana in gara, la valdostana Nicole Gontier, ha chiuso la prova 48/a, con 7 errori al poligono. "Avevo un po' d'ansia e poi il freddo, spero solo di rifarmi nelle prossime gare".