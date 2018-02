Champions: Cavani sfida il Real Madrid

ROMA, 12 FEB - "Abbiamo imparato la lezione. Adesso il PSG è una squadra più matura, d'esperienza". Edinson Cavani non sa se basterà per superare l'ostacolo Real Madrid, negli ottavi di Champions (l'andata è in programma mercoledì al Bernabeu) ma, di certo - dice - non si ripeterà incredibile partita di un anno fa al Camp Nou, quando i parigini furono a sorpresa eliminati dal Barcellona (che vinse 6-1), dopo essere stato sepolto 4-0 nel Parco dei Principi all'andata. "L'anno scorso abbiamo perso una partita incredibile - spiega l'attaccante, in un'intervista a Marca - ma ormai fa parte del passato. Posso dire che abbiamo perso, ma abbiamo imparato. Il PSG ora si è rinnovato, è una squadra con più esperienza. Sappiamo che sarà un match difficile e prestigioso. Reggere l'impatto del Bernabeu fa parte del processo di crescita che sta affrontando il PSG".