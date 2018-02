Boxe: Goddi, ancora una chance europea

ROMA, 12 FEB - La manifestazione imperniata sul Campionato del Mondo per la pace Wbc fra i pesi leggeri Emiliano Marsili e Victor Betancourt, di venerdì 23 febbraio a Roma, offrirà agli spettatori un secondo incontro di altissimo livello: il vacante titolo europeo dei pesi medi tra Alessandro Goddi (33 vittorie, 2 sconfitte e 1 pari) e l'imbattuto polacco Kamil Szeremeta (16 vittorie consecutive, ma solo 2 prima del limite). Come Marsili- Betancourt, anche Goddi-Szeremeta sarà sulle 12 riprese. Alessandro Goddi ha già combattuto su questa distanza: contro Emanuele Blandamura per il titolo europeo e contro l'imbattuto francese Andrew Francillette per il titolo continentale dei pesi medi. In entrambi i casi, il combattimento è stato equilibrato. Blandamura vinse con pochi punti di vantaggio (115-113, 116-112 e 115-113). Nel secondo match, due giudici diedero la vittoria a Goddi per 115-113, mentre il terzo considerò vincitore il pugile francese con lo stesso punteggio.