Giochi:Nbc caccia giornalista dopo gaffe

WASHINGTON, 12 FEB - La Nbc, che trasmette i Giochi olimpici sudcoreani in esclusiva per gli Usa, si e' scusata e ha rimosso il suo analista Joshua Cooper Ramo dopo che aveva fatto infuriare molti coreani con una sua frase sul loro Paese. Durante la giornata inaugurale l'ex giornalista del Time aveva affermato che l'occupazione giapponese della Corea dal 1910 al 1945 era stata un "esempio" chiave nella trasformazione della Corea del sud. "Ogni coreano vi dirà che il Giappone è un esempio culturale, tecnologico ed economico che è stato importante per la loro trasformazione", aveva osservato, suscitando reazioni indignate sul web e una petizione firmata da oltre 13.000 persone. Il ricordo del dominio giapponese in Corea è uno degli argomenti più delicati e dolorosi per i coreani. La vicenda di Ramo non è l'unico scivolone in questa Olimpiade della Nbc, che durante la cerimonia di apertura aveva mandato in onda una scritta "PyeongChang, North Korea": in questo caso però le reazioni erano state tra l'ironia e il sarcasmo