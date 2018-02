Vela: due podi per Macalzone Latino

ROMA, 12 FEB - Ottimo inizio di stagione per Vincenzo Onorato: l'armatore e presidente di Mascalzone Latino ha concluso al 2/a posto la 34/a Primo cup-Trophée Credit Suisse di vela, la prima regata dell'anno a bordo di un J/70. Nel week-end, sulle acque dello Yacht club de Monaco, tutti gli equipaggi sono rimasti a terra venerdì, sabato e domenica un vento di libeccio leggero ha permesso la disputa di 8 prove. Una serie con grandi acuti, fra cui 2 vittorie nella 3/a e 4/a regata, e il rammarico di non aver visto la bandiera nera nella partenza della 7/a, hanno portato l'equipaggio dei 'Mascalzoni' sul secondo gradino del podio, alle spalle dell'elvetico Guillame Girod. Risultato più che positivo anche sull'altro campo di regata, in Florida, dove al timone del Mascalzone Latino jr. non ha potuto esserci il titolare, Achille Onorato, per impegni di lavoro. Dopo aver disputato 8 prove, la conquista del terzo posto alle spalle solo di 2 equipaggi di spessore come Pacific Yankee e Nika rappresenta un'ottima prestazione.