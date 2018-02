Spagna: si vota per presidente federale

ROMA, 12 FEB - L'Esecutivo della Federcalcio spagnola ha fissato per il 9 aprile la data per l'elezione del nuovo presidente, destinato a succedere ad Angel Maria Villar. Al momento il candidato principale è Luis Rubiales, mentre Manuel Llorente, fanno sapere i media spagnoli, è un candidato non dichiarato, ancora in cerca di voti per poter concorrere.