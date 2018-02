Atletica: svelata la 44/a Roma-Ostia

ROMA, 12 FEB - Presentata a Roma, nella Protomoteca del Campidoglio, in un'affollata conferenza stampa, la quarantaquattresima edizione della Mezza Maratona più amata e partecipata d'Italia. La Huawei RomaOstia sarà piena di novità senza abbandonare la tradizione, quella di una mezza maratona veloce e filante che da Roma porta dritti al mare. La prima novità è nel nome: dal 2018 e per almeno 3 anni, la RomaOstia si chiamerà Huawei RomaOstia. L'azienda leader mondiale nella fornitura di soluzioni di Information e Communication Technologies affiancherà la manifestazione non solo come TITLE SPONSOR ma anche come OFFICIAL TIMING, fornendo ai 24 pacemaker gli smartwatch per poter cronometrare la loro gara, e brandizzando tutti i cronometri sul percorso ed all'arrivo della gara. Al via ci sarà il mezzofondista statunitense Galen Rupp, un vero idolo degli sportivi americani grazie ai suoi prestigiosi piazzamenti, ottenuti nel 2017, alla Maratona di Chicago, dove ha vinto con 2h09.20.