Allegri, Sturaro per Matuidi? Vedremo

TORINO, 12 FEB - Sembra essere Sturaro il preferito da Allegri per sostituire l'infortunato Matuidi domani sera contro il Tottenham. "Marchisio e Bentancur mi convincono - dice il tecnico bianconero - ma come caratteristiche Sturaro è quello che si avvicina di più al francese. Vedremo - conclude con un sorriso - dipende da come mi sveglio domani...".