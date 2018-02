Citroën presenta 'Little Big Racing'

ROMA, 12 FEB - Con "Little Big Racing", Citroën lancia una serie di video realizzati con una C3 WRC in miniatura (1:43) in scenari riprodotti fedelmente in scala 1:43. Il risultato è di un realismo sorprendente. "Guidata" dalla mano di Kris Meeke, pilota di Citroën Racing, la C3 WRC attraversa i paesaggi delle Speciali più famose delle varie prove del Campionato del Mondo Rally 2018. I video "Little Big Racing" rispettano la topografia delle Speciali WRC, anche in termini di meteo e vegetazione. Al di là dell'aspetto creativo, Little Big Racing permette di scoprire molto sulle diverse Speciali e quindi anche di capire meglio le performance di C3 WRC: dislivello, altitudine, lunghezza del salto, velocità massima, temperatura motore e freni, numero di pneumatici utilizzati, numero di cambi di marcia. I video "Little Big Racing" saranno trasmessi sulle pagine Facebook e gli account Twitter di Citroën e Citroën Racing, una settimana prima di ogni rally.