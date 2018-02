Serie B: Palermo-Foggia 1-2

ROMA, 12 FEB - Il Foggia ottiene tre punti d'oro a Palermo, battendo i rosanero 2-1 in rimonta. I siciliani rimangono così al terzo posto. Sterile la pressione del Palermo nei primi 45'. Gli uomini di Tedino cercano il vantaggio con alcune folate offensive. Sugli scudi il solito Nestorovski, ben affiancato da Morfeo, e Gnahorè. Sono loro ad avere le occasioni più ghiotte. Nella ripresa il Foggia entra più carico e si spinge in avanti mettendo in apprensione la difesa rosanero. I rosanero puntano sulle ripartenze ed è proprio su azione di contropiede che nasce il vantaggio. Nestorovski, servito in profondità, tira ma la conclusione viene intercettata dal braccio di Loiacono. Rigore per il Palermo realizzato dal bomber macedone al 20'. Quattro minuti dopo viene espulso Coronado: rosso diretto per fallo su Deli. La squadra di casa non riesce a gestire il vantaggio e gli ospiti pareggiano al 33' con il neo entrato Duhamel. Al 40' il Foggia passa in vantaggio con Kragl con un grande tiro da 25 metri