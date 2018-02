Giochi: scialpinismo,niente Pechino 2022

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 13 FEB - "Lo scialpinismo è stato inserito nei Giochi olimpici invernali giovanili di Losanna nel 2020 ma non sarà presente nel programma delle Olimpiadi di Pechino 2022. La federazione dello sci ha dichiarato che non inserirà nuove discipline". Lo ha detto Kit McConnell, direttore sportivo del Cio, in conferenza stampa al Main press centre dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. "L'innovazione è molto importante - ha aggiunto - e prosegue verso il 2022. La gioventù ha un ruolo chiave. Stiamo definendo il programma dei Giochi invernali di Pechino".