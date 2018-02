Giochi: Windisch a Casa Italia

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 13 FEB - "Adesso posso godermi le Olimpiadi, tutto quello che potrà arrivare sarà un di più: il mio obiettivo è più che raggiunto". Dominik Windisch, la prima medaglia azzurra ai Giochi di PyeongChang, ha fatto tappa a Casa Italia all'indomani della seconda gara in cui però non si è ripetuto dopo il bronzo. "Nel biathlon può succedere di tutto -ha detto l'azzurro di Anterselva- sento una bella stanchezza addosso, da una parte mi sento più libero. Dovrò rivedere le immagini per rivivere quello che ho fatto. La gara a inseguimento è stata difficile, non è nemmeno semplice restare presenti e concentrati e poi le condizioni non sono ottimali". Domani tocca di nuovo alle ragazze con la 15 km individuale dove cercheranno il riscatto dopo una partenza senza gloria. "Si rifaranno" dice Windisch. L'azzurro ha lasciato in dono a Casa Italia il pettorale di gara 5 parole, per i 5 cerchi olimpici: cuore, amicizia, impegno, sconfitte e successi, "rappresentano il nostro sport".