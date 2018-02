Rubato telefonino Gigi Riva, appello web

CAGLIARI, 13 FEB - Ha abbracciato Gigi Riva per ringraziarlo di quel denaro che "Rombo di tuono" gli aveva offerto poco prima perché, come aveva spiegato, non mangiava da due giorni: contemporaneamente però il mendicante extracomunitario gli ha sfilato dalla tasca il telefono cellulare. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, ma la notizia si è diffusa solo ieri, a tarda sera, su Facebook. Pino Serra, ex dirigente del Cagliari Calcio e amico storico di Riva, ha raccontato l'episodio sul social network, lanciando un appello perché il cellulare venga restituito al legittimo proprietario. "Gigi è disposto a offrire al povero diavolo una mancia purché torni in possesso del cellulare che non ha un gran valore economico se non i numeri telefonici contenuti in rubrica - scrive Serra - Vi chiedo cortesemente di collaborare per cercare di rintracciare questo ..miserabile. Grazie a tutti".