Atletica: Roma Appia run con Calcaterra

ROMA, 13 FEB - Domenica 15 aprile, con partenza alle 9 dallo stadio delle Terme di Caracalla, si disputerà la storica Roma Appia run, che quest'anno compie 20 anni. La gara podistica su strada è organizzata dall'Acsi. Questa edizione della gara, che va in scena su 5 pavimentazioni diverse (asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e la pista dello stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla), si annuncia da record, con numerosi atleti pronti a darsi battaglia sui 13 e 4 km. Alla manifestazione ha già aderito Giorgio Calcaterra, campione del Mondo della 100 km, che contribuirà alla raccolta di fondi per costruire un pozzo d'acqua in Etiopia. Le iscrizioni alla gara saranno aperte fino al 7 aprile (13 km, quota di 15 euro) e fino a sabato 14 (non competitiva da 4 km, quota di 12 euro).