Ciclismo: Tour Oman, 1/a tappa a Coquard

ROMA, 13 FEB - Bryan Coquard, con il tempo di 3h58'41", ha vinto la 1/a tappa del Tour of Oman di ciclismo, da Nizwa a Sultan Qaboos university, lunga 162 chilometri. Il francese della Vital concept ha battuto allo sprint l'inglese Mark Cavendish (Dimension data), Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), il francese Nacer Bouhanni (Cofidis) e il tedesco Max Walscheid (Team Sunweb), piazzati nell'ordine. Domani è in programma la 2/a frazione, da Sultan Qaboos university ad Al Bustan, lunga 167 km, con la salita di Jabal street a circa 50 km dall'arrivo che ppuò fare una certa selezione, proponendo 3.500 metri al 10 per cento di pendenza. Nel finale altri due strappi: il primo, ad Al Hamriyah, lungo 800 metri (pendenza al 9,5 per cento) e a 25 chilometri dal traguardo; il secondo ad Al Jissah, 1.500 metri all'8 per cento, seguito da un altro tratto in salita, anche se leggermente più dolce. Dalla vetta, circa 4 km al traguardo, dei quali 3 in discesa.