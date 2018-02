Giochi: Cio, no simboli su caschi Usa

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 13 FEB - Via le immagini della Statua della Libertà dai caschi della squadra di hockey Usa ai Giochi di Pyeongchang. Il Cio ha infatti detto che la riproduzione del simbolo americano deve essere tolta dai caschi dei portieri della squadra a stelle strisce Nicole Hensley e Alex Rigsby. Il Comitato olimpico vieta l'uso di immagini che non siano in linea con la politica olimpica e che possono in qualche modo richiamare a simboli politici. Era già successo con il portiere della squadra maschile della Corea del Sud, Matt Dalton, a cui il Cio aveva impedito di usare il casco con l'immagine di Yi Sun-sin, ammiraglio del Sedicesimo secolo.