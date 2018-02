Rugby:notte brava Francia, via in sei

PARIGI, 13 FEB - La notte brava a base di alcol, con tanto di accusa di molestie sessuali poi archiviata dalle autorità di Edimburgo, è costata il posto in nazionale a sei giocatori della Francia del rugby. Secondo quanto fa sapere la federazione, il ct Jacques Brunel (ex tecnico dell'Italia) ha deciso di cacciare i sei protagonisti della vicenda, che nella tarda serata di domenica, dopo la partita persa 32-26 contro la Scozia, erano andati in giro per pub a Edimburgo concedendosi qualche eccesso. Si tratta di Teddy Thomas, autore di due mesi e migliore dei suoi a Murrayfield, Louis Picamoles, Anthony Belleau, Remi Lamerat, Jonathan Danty e Felix Lambey. Nessuno di loro farà parte del gruppo che preparerà la prossima partita, quella del Velodrome di Marsiglia contro l'Italia.