Giochi: Berbenno festeggia oro Fontana

BERBENNO (SONDRIO), 13 FEB - E' festa grande a Berbenno, in Valtellina, per la medaglia d'oro di Arianna Fontana. Tutto il paese ha assistito nella palestra comunale davanti al maxi-schermo fatto allestire dal Comune alla volata olimpica della compaesana, ha visto in diretta l'abbraccio tra la portabandiera azzurra e la mamma, Lucia Vedovatti. "Per noi è una gioia indescrivibile - le parole di Mauro Achilli, assessore allo Sport di Berbenno - Oggi è come se tutto il paese fosse lì in Corea". Nella palestra ci sono il sindaco, Valerio Fumasoni, il vice sindaco, Giorgio Tavelli e i tifosi dell'"Arianna Fan Club". "Credevamo nella medaglia. Io c'ero a Torino, alla sua prima Olimpiade. Arianna, non ancora 16enne, conquistò il bronzo. Oggi l'oro". "Ricordo i sacrifici che hanno fatto il papà e la mamma per portare Arianna agli allenamenti - ha aggiunto Achilli, amico di famiglia - Iniziò, da piccola, con i pattini a rotelle e già si vedeva che aveva una marcia in più rispetto alle coetanee, maschi compresi".