Di Stefano-Puskas-Gento trio dei sogni

ROMA, 13 FEB - Di Stefano-Puskas-Gento del mitico Real Madrid del 1960 è il miglior tridente della storia della Coppa dei Campioni/Champions League. A decretarlo è France Football, la rivista francese che ha ideato il Pallone d'Oro e che ha stilato la classifica dei migliori attacchi della storia del torneo. Dietro al tridente che sollevò la Coppa dalle grandi orecchie 1960 a Glasgow contro l'Eintracht, e che viene considerata la migliore finale della storia della Coppa dei Campioni, (7-3 per le merengue che sollevarono la Quinta, con una tripletta di Di Stefano e il poker di Puskas, c'è quello del Barca '15 (Messi-Suarez-Neymar), davanti al trio Rooney-Tevez-Ronaldo, che trionfò con lo United '08. Il portoghese compare anche al 5/o posto (con Bale e Benzema), ma questa volta con il Real, vincitore nel 2014 e '16. Così come la Pulce che occupa anche la sesta posizione in compagnia di Henry ed Eto'o sempre in blaugrana che vinse nel '09. Per l'Italia c'è all'8/o posto la Juve di Del Piero-Vialli-Ravanelli che nel 1996 vinsero.