Liga blinda Tebas, clausola anti-Italia

MILANO, 13 FEB - Sfuma la candidatura di uno dei favoriti per il ruolo di ad della Lega di A. La Liga spagnola ha blindato, con uno stipendio da 1,2 milioni e una clausola anticoncorrenza, il presidente Javier Tebas. L'assemblea de LaLiga ha approvato la modifica dello stipendio del presidente, quadruplicato rispetto al 2013, con bonus fino a 250 mila euro. Il manager continuerà a incassare l'ingaggio garantito anche nei 9 mesi successivi all'eventuale fine del rapporto di lavoro, a patto che non si leghi ad altri campionati. Sami Kahale, ex Procter & Gamble, e Luigi De Siervo, ad di Infront, sono gli altri candidati per il ruolo di ad della Lega di A, che da 9 mesi è senza vertici e ora è commissariata da Malagò. Formalmente resta convocata alle 11 di domani l'assemblea con all'ordine del giorno l'elezione delle cariche, ma non ci sarà il numero legale, perché un gruppo di società ha informato la Lega che non si presenterà. L'appuntamento con il rinnovo della governance è destinato quindi a slittare ancora.