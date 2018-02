Skriniar,mai pensato andarmene a gennaio

MILANO, 13 FEB - Milan Skriniar non ha intenzione di lasciare l'Inter. "Non ho mai pensato - rivela il difensore in un'intervista rilasciata al quotidiano slovacco Sport - di andarmene a gennaio. Sono stato contento quando l'Inter ha detto che non mi avrebbe lasciato partire. Ora voglio solo continuare a migliorare e poi vedremo cosa succederà in estate". A gennaio il suo agente aveva parlato di un'offerta da 65 milioni da parte di un top club europeo rifiutata dall'Inter. "E' una cifra mozzafiato - ammette Skriniar - ma sarei partito solo se fosse servito all'Inter. Se poi un giorno dovessi andare via, sceglierei in base a quale ruolo mi garantirebbero. Se dovessi andare altrove per fare panchina non andrei da nessuna parte".