'Ora dico via con almeno una medaglia'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 14 FEB - "Mi sono addormentato alle sei, e poi ho avuto bisogno di sciare un po'. Ora posso dire che vado via con almeno una medaglia: ho messo un'altra spunta alla mia lista di cose da fare, la medaglia olimpica mancava e ora c'è, mi auguro di continuare". Federico Pellegrino si gode l'argento conquistato nello sprint del fondo: arrivato a Casa Italia a festeggiare, il campione valdostano ha raccontato che dietro a un successo c'è "tanto lavoro di testa". Arrivato di notte al Villaggio dopo la conquista della medaglia, c'era la sua Juve che giocava in Champions col Tottenham: ""MI sono addormentato prima del loro secondo gol - ha detto - ce la giocheremo al ritorno". Una battuta anche sul doping e la battaglia per combatterlo: "Mi sembra che l'antidoping stia andando a combattere in maniera efficace il doping, abbiamo visto cosa è successo con i russi e questo è un deterrente non da poco. Ma non voglio pensare troppo a questo, perché al cancelletto devo pensare che partiamo tutti alla pari"