MotoGp: Aprilia pronta a test Thailandia

ROMA, 14 FEB - La preparazione al Campionato Mondiale MotoGP 2018 prosegue con il secondo test stagionale, che vedrà i team del motomondiale impegnati al Chang International Circuit di Buriram in Thailandia dal 16 al 18 febbraio. Sarà una prima volta per la MotoGP sul nuovo tracciato tailandese, che misura 4554 metri ed è stato progettato dal tedesco Hemann Tilke. Il circuito è situato nei pressi della città di Buriram, a oltre 400 chilometri dalla capitale Bangkok. Nell'Aprilia Racing Team Gresini i riflettori sono ovviamente puntati sulla Aprilia RS-GP 2018, che Aleix Espargaro' e Scott Redding hanno fatto debuttare a Sepang. I primi giudizi sono stati positivi per entrambi i piloti, ma una verifica su un tracciato diverso e inedito sarà fondamentale per il lavoro di crescita prima del via ufficiale in Qatar. "La pista mi è sembrata un po' strana, con tanti rettilinei, ma confido in un buon test - afferma Espargarò - Per noi è fondamentale soprattutto mettere alla prova la nuova RS-GP su un circuito diverso''