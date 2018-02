Motomondiale:nel 2018 cambia durata gare

ROMA, 14 FEB - La stagione 2018 del Motomondiale si apre con una modifica al numero dei giri di alcuni appuntamento in calendario. Dopo una transizione di due anni, che avrà forma definitiva nel 2019, alcuni GP subiranno delle modifiche già a partire da questo campionato. Date le recente novità tecniche nelle regolazioni e nelle limitazioni dei motori - annuncia il sito ufficiale della MotoGp - si è deciso di accorciare la distanza di gara di sette Gran Premi nella massima categoria. Le corse di Le Mans, Barcellona, Brno e Misano saranno ridotte di un giro, Jerez di due e Valencia di tre. Anche le altri classi saranno oggetto di modifiche: Stati Uniti, Spagna, Catalogna, Brno, Aragon, Malesia e Valencia saranno accorciate di un giro mentre a Le Mans la riduzione sarà di due tornate per quanto concerne la Moto3™. La classe mediana subirà modifiche di un giro in Texas, Francia, Montmeló, Germania, Repubblica Ceca, San Marino, Motegi e Sepang mente a Jerez e Valencia la corsa sarà di meno due tornate.