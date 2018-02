'Per short track anche a Isola Famosi'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 14 FEB - "Per promuovere e far conoscere il mio sport andrei ovunque. L'Isola dei famosi? Certo, tanto alla dieta sono già abituata...". Arianna Fontana mostra l'oro conquistato nei 500 metri dello short track ai Giochi di PyeongChang e spera ce il suo successo "ora avvicini anche i bambini. Amo il mio sport e non vorrei mai vederlo svanire" ha detto la neo olimpionica arrivata a Casa Italia per festeggiare l'oro dopo la festa sul podio.