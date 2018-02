Doping: Froome, fatto nulla di male

MALAGA (SPAGNA), 14 FEB - Chris Froome ha iniziato la stagione alla partenza della 64/a edizione della Ruta del Sol, corsa a tappe in corso da oggi a domenica in Andalusia. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France, ha preso il via nonostante la positività al salbutamolo in occasione di un controllo alla Vuelta dello scorso settembre. L'Unione ciclistica internazionale si appresta ad istruire il processo a suo carico e se dovesse risultare colpevole rischia fino a due anni di stop. Ma per ora l'Uci non ha sanzionato in alcun modo il campione del Team Sky, che così questa mattina è partito per la prima frazione, Mijas-Granada, 197.6 chilometri. "So di non aver fatto nulla di sbagliato - ha detto Froome prima di iniziare a pedalare nella corsa che ha vinto nel 2015 - ed intendo dimostrarlo durante il processo. Credo che quando tutti i fatti saranno chiariti, la gente concorderà con il mio punto di vista. I colleghi? Ho ricevuto tanta solidarietà".