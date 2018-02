Gasperini, a Dortmund ambiente caldo

BERGAMO, 14 FEB - L'Atalanta affronterà domani sera il Borussia Dortmund nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e l'allenatore Gian Piero Gasperini, a margine della rifinitura al Signal Iduna Park, non mostra timori reverenziali sul famoso 'Muro Giallo' dei tifosi locali: "Abbiamo già giocato in stadi grandi, la partita può essere del tipo di quella di Lione nel girone eliminatorio con molti giocatori offensivi in campo, ma il nostro focus è per quei centocinque metri per sessantotto", osserva Gasperini. Che elogia i propri sostenitori: "Il fattore ambientale è importante, ma anche noi abbiamo alle spalle molto entusiasmo - spiega -. Ci saranno quasi cinquemila tifosi nerazzurri: dobbiamo gratificarli e renderli orgogliosi".