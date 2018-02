Ciclismo: Oman, Haas tappa e primato

ROMA, 14 FEB - Nathan Haas (Katusha-Alpecin), in 4h22'15", ha vinto per distacco la 2/a tappa del Tour of Oman di ciclismo, da Sultan Qaboos university ad Al Bustan, lunga 167 chilometri. L'australiano ha preceduto sul traguardo il belga Greg Van Avermaet (Bmc) e il kazako Alexey Lutsenko (Astana). Primo degli italiani Fabio Felline (Trek-Segafredo), che si è classificato al nono posto. Tredicesimo, invece, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Haas, grazie all'exploit di oggi, è salito al comando della classifica generale, con il tempo di 8h20'46: precede nell'ordine Van Avermaet di 4" e Lutsenko di 6". Nibali è 5/o, con un ritardo di 10".