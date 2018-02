Ciclismo: Ruta del sol, tappa a Boudat

ROMA, 14 FEB - C'è voluto il fotofinish per decretare il successo nella 1/a tappa della Ruta del sol di ciclismo, da Mijas a Granada, lunga 197,6 chilometri. Alla fine, con il tempo di 5h21'39", l'ha spuntata il francese Thomas Boudat su Sacha Modolo che ha esultato, ma in seguito è stato gelato dal verdetto della giuria. Terza piazza per il francese Clement Venturini, quarto Andrea Pasqualon. Occhi e telecamere puntate su Chris Froome, all'esordio stagionale, che ha concluso la frazione al centro del gruppo. Domani è in programma la 2/a tappa, da Otura (Granada) a La Guardia de Jaén (Alto de Allanadas), lunga 140 chilometri.