Ciclismo: Volta Algarve, Groenewegen ok

ROMA, 14 FEB - In Portogallo, Dylan Groenewegen (Lotto Nl-Jumbo), con il tempo di 4h47'58", ha conquistato la seconda vittoria stagionale, aggiudicandosi la 1/a tappa della Volta ao Algarve di ciclismo, disputata da Albufeira a Lagos e lunga 192,6 chilometri. L'olandese ha fulminato allo sprint nell'ordine i francesi Arnaud Demare (Fdj) e Hugo Hofstetter (Cofidis). Ottava piazza per Matteo Pelucchi Bora Hansgrohe). Domani è in programma la 2/a tappa, da Sagres a Foia, di 187,9 chilometri.