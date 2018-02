Pordenone esonera Colucci, 'eroe' S.Siro

PORDENONE, 14 FEB - Esattamente due mesi fa era l'eroe di San Siro, l'allenatore della squadra cenerentola che aveva saputo portare ai rigori l'allora capolista della Serie A, uscendo dalla Coppa Italia solo per il penalty di Nagatomo. Oggi, dopo la sconfitta contro il Sud Tirol, Leonardo Colucci è stato esonerato dal Pordenone (Serie C, Girone B). Lo scrive la società, in una stringata nota. "La decisione è stata inevitabile - dice il presidente del club neroverde, Mauro Lovisa -. Dopo la sconfitta contro la FeralpiSalò non c’è stata alcuna reazione". Curioso come da quel martedì 12 dicembre le cose per Inter e Pordenone siano precipitate: per i nerazzurri, che avevano appena bloccato la Juve sullo 0-0 all'Allianz stadium, ci sono state subito due sconfitte, poi una serie infinita di pareggi e infine la vittoria, solo tre giorni fa (contro il Bologna). Nel mezzo anche l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby perso contro il Milan ai supplementari.