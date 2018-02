Champions: ottavi, Real Madrid-PSG 3-1

ROMA, 14 FEB - Il Real Madrid vince in rimonta 3-1 e mette un piede nei quarti di finale della Champions League. I campioni in carica, nel big-match d'andata degli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain, sul terreno dello stadio Bernabeu, erano andati sotto, ma sono stati capaci di ribaltare la situazione. I francesi erano passati in vantaggio con Rabiot, su azione partita da Neymar, dopo 33' di gioco; Cristiano Ronaldo su rigore, concesso per un fallo di Lo Celso su Kroos, ha pareggiato i conti, battendo Areola al 44'. Nella ripresa la squadra di Unai Emery ha sfiorato il gol con Mbappé, poi ha subito il raddoppio di coscia di Cristiano Ronaldo, su corta respinta del portiere, al 38'. Nel finale Marcelo al 41' ha calato il tris. Appuntamento nel Parco dei Principi martedì 6 marzo, alle 20,45. (ANSA).