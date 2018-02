Giochi, Brignone bronzo gigante donne

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - Italia sul podio nel gigante donne ai Giochi di PyeongCang. Federica Brignone ha vinto la medaglia di bronzo, nella gara vinta dall'americana Mikaela Shiffrin. Federica Brignone, già terza dopo la prima manche ha chiuso il gigante in 2'10''48 alle spalle della Schiffrin, oro in 2'20''41, e della norvegese Ragnhild Mowinckel (2'20''41). Quinto posto per Marta Bassino, crolla invece Manuela Moelgg che, in testa dopo la prima manche, è finita solo ottava. Undicesima Sofia Goggia.