Giochi: delusione Paris, ai piedi podio

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - "Peccato non essere sul podio, ho dato il massimo e ho provato di tutto, nella parte centrale ho sbagliato un po' una curva e mi sentivo lento, il resto era buono". Così l'azzurro Dominik Paris commenta amaro il suo quarto posto - a un paio di decimi dal bronzo - nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Delusione anche per Peter Fill, sesto in classifica: "Io ero pronto e mi sentivo bene. Ho fatto un errore dopo aver preso una buca, senza forse potevo recuperare qualche decimo. Ci vuole anche un po' di fortuna. Questo risultato rispecchia comunque i valori della stagione".