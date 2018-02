Giochi: Goggia, 'ho rotto il ghiaccio'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - "Speriamo di averla fatta qui la goggiata e non ripeterla... L'obiettivo comunque era rompere il ghiaccio, poi le mie carte me le gioco in altre gare. Brava Fede che ha salvato la patria oggi". Sofia Goggia non fa drammi per l'11/o posto nel gigante ai Giochi di PyeongChang. L'azzurra, tra le più attese della squadra femminile di sci, si è complimentata con la Brignone che ha regalato il bronzo all'Italia. "Io potevo fare qualcosa in più non dico che potevo prendere la medaglia ma un po' meglio si - dice in zona mista -. Accetto e vado avanti. Speravo tanto che potessero far tripletta, con tre tra le prime cinque dopo la prima manche (Moelgg prima, Brignone terza e Bassino quinta ndr): mi dispiace per Manuela perché sarebbe stato il coronamento di una carriera, la ciliegina sulla torta, indipendentemente dal colore della medaglia".